三星董事长李健熙住院 “王储”李在镕受关注

李在镕作为三星集团董事长李健熙的独子，虽然未经正式宣布，但几乎可以肯定是三星集团的继承人。45岁的李在镕为人谦逊，不常在媒体抛头露面，多年来一直在为接班做铺垫。李在镕在担任了一段时间的首席运营官后，于2012年出任三星副董事长，看起来是精心设计的接班长期规划。但现在由于李健熙健康欠佳，周末因心脏病住院，引发外界对李在镕是否已做好接班准备的担忧。图为李在镕。路透