焦点：三星电子宣布将在全球停止销售和更换盖乐世Note7手机

10月10日，三星在纽约曼哈顿的旗舰店。 REUTERS/Andrew Kelly

路透首尔10月11日 - 三星电子(005930.KS)周二宣布，将要求全球所有运营商和零售伙伴停止销售和更换盖乐世Note7手机；该公司尚在调查有关更换过设备的Note7手机却仍起火的消息。

三星在声明稿中要求所有消费者，不论其Note7是否更换过设备都应该停止使用。

此外，消息人士周一表示，三星电子已暂停旗舰产品盖乐世Note7智能手机的生产。之前有报导称，更换后的新手机发生起火，进一步加剧了三星这场历来最为严重的召回危机。

美国和澳洲电讯运营商亦暂停销售和更换Note7手机。主要航空公司也重申禁止旅客使用该款手机；上周在美国一架客机上，一部更换过的Note7手机出现冒烟情况，机上乘客被迫疏散。

三星由于该款手机存在爆炸隐患而宣布召回，但更换后的手机又发生着火，对这家全球最大的智能手机厂商来说是一场灾难，意味着三星没能解决问题；而这一问题已经损害其品牌，并有可能让公司手机部门复苏的希望化为泡影。

“如果听任Note7手机继续生产销售，这将是现代科技史上最严重的一场品牌自我毁灭行动，”Reputation Management Consultants董事长暨品牌策略专家Eric Schiffer说。

“三星需要提列巨额减计，并把Note7扔到设计耻辱馆里面，与福特Pinto做伴。”

在一份监管文件中，三星表示由于有报导称部分手机失火，正在“调整”Note7的出货，以便进行检查和加强品质管控。

三星没有就暂时停产或者起火原因置评，消息人士未解释是否已确定了问题所在以及生产于何时暂停。由于未获授权向媒体讲话，该消息人士拒绝具名。

三星周一稍早对路透表示，正在调查有关Note7“热损害问题”的报导，将立刻采取美国消费者产品安全委员会(CPSC)批准的措施加以解决。

三星电子9月2日宣布，因问题电池导致部分手机起火，在全球召回250万部Note7。

三星从另外一家供应商订购了新电池，并在两周后开始更换Note7。但更换后的手机仍然出现了类似的问题，10月5日一部更换后的Note7手机在美国西南航空公司(Southwest Airline)的飞机内开始冒烟。

三星股价收低1.5%，韩国股市.KS11收高0.2%。公司股票在宣布召回后一度大跌，之后有所反弹。

HDC Asset Management基金经理Park Jung-hoon表示，“我认为最为明确的作法是放弃Note7手机。”

“最让人担心的是此事让人们不断质疑三星的基本面，所以尽快了结此事对三星至关重要。”

苹果(AAPL.O)股价周一跳涨2.3%，触及12月以来的高位。

瑞士信贷的分析师Kulbinder Garcha周一在报告中称，“我们认为Note7手机存在的问题将有助于苹果夺回市场份额。”

在三星发生召回危机之际，美国对冲基金Elliott Management对公司提出重组和派发270亿美元特别股息。

**航班禁用**

多数航空公司、航空管制机构和机场当局重申禁止旅客使用该手机，并称不得在机舱内打开Note7或为其充电。

韩国政府称正在关注有关起火的报导，并警告召回的Note7手机不能在飞机上使用或充电。

根据Westlaw的备审案件目录，美国上个月至少有三位盖乐世手机的所有者因手机起火起诉三星。鉴于三星开始召回前Note7手机上市销售仅有几周时间，且未发生与该手机有关的死亡案例，诉讼规模将有限。

美国第一大无线运营商--威瑞森通讯(VZ.N)周一宣布暂停更换Note7，但允许客户用Note7更换其他的智能手机。

美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)(T.N)稍早表示，将停止更换Note7手机，并将允许客户把列入召回范围的Note7换成其他款的三星智能手机，或是换成AT&T提供的其它手机选项。

美国第三大无线运营商--T-Mobile US(TMUS.O)也称，在三星调查有关Note7的多宗事故之际，将暂时停止销售及更换Note7。

T-Mobile向那些透过他们购买Note7手机的客户提供25美元的话费额度优惠。

澳洲最大的电信运营商--澳洲电讯(TLS.AX)表示，三星已经暂停供应新Note7手机。另外两家在澳洲的运营商Optus和沃达丰则称，他们已经停止销售新Note7。

韩国两大移动运营商--SK电讯(017670.KS)和韩国通信(KT Corp)(030200.KS)称，他们正关注事件发展。(完)