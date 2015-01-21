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科技电子 | 2015年 1月 21日 星期三 15:11 BJT

三星电子新一代Galaxy S手机将不采用高通处理芯片--彭博

路透首尔1月21日 - 彭博援引匿名消息人士周三报导称，三星电子(005930.KS)下一代旗舰Galaxy S智能手机将不采用高通(Qualcomm) (QCOM.O)处理器。

报导中称，三星测试了新的高通骁龙(Snapdragon)810芯片后，决定不予采用，但未透露细节。据报导，三星将使用自产处理器。

高通一发言人拒绝对该报导置评。三星一发言人称，不对传言置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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