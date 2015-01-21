三星电子新一代Galaxy S手机将不采用高通处理芯片--彭博

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔1月21日 - 彭博援引匿名消息人士周三报导称，三星电子(005930.KS)下一代旗舰Galaxy S智能手机将不采用高通(Qualcomm) (QCOM.O)处理器。
报导中称，三星测试了新的高通骁龙(Snapdragon)810芯片后，决定不予采用，但未透露细节。据报导，三星将使用自产处理器。
高通一发言人拒绝对该报导置评。三星一发言人称，不对传言置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔4月13日 - 韩国三星电子移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。