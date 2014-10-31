三星电子推两款中档手机 欲在中国市场打翻身仗

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透首尔10月31日 - 三星电子(005930.KS)推出了两款设计精良的中档手机，准备向定价较低的中国竞争对手发起反击，夺回在这个全球最大智能手机市场第一品牌的宝座。
Galaxy A3和A5将成为三星第一批全金属机身的手机，也是其迄今为止最薄的智能手机。尺寸方面，它们堪比高端的Galaxy S5手机，但屏幕分辨率稍逊一筹。
三星周五表示，将在11月某个时间开始在华销售Galaxy A3和A5。该公司将这两款手机定位为中档，称也会在其他“特定市场”发布，但没有透露定价。
周五，该声明发布后，加上获利有望回升和股息增加的预期，共同推动三星股票在韩股午盘创下两个月高点。(完)
(编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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