三星发布新款Note和S6 edge智能手机

8月13日，纽约，人们参加三星2015新品发布会，图中背景为Galaxy S6 Edge+和Galaxy Note 5新机宣传画。 REUTERS/Andrew Kelly

路透纽约/首尔8月13日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四发布新款盖乐世(Galaxy)Note平板手机和加大版曲屏S6 edge智能手机。这是该公司为恢复手机业务增长做出的最新努力。

三星是全球最大的智能手机生产商，但在第二季发布广受好评的S6机型之际，市场份额却下滑，因其在高端市场受到苹果(AAPL.O) iPhone的竞争，在低端市场则遭遇华为等中国竞争对手低价智能机的挤压。

针对这种局面，三星对S6机型降价，并将Note手机发布时间由通常的9月初提前，抢在苹果预计将在9月发布的最新款iPhone手机之前。

三星对新产品进行了几项硬件调整，包括盖乐世Note 5采用速度更快的处理器，S6 edge+的屏幕尺寸从S6 edge的5.1英寸提高至5.7英寸。

三星对Note 5寄予厚望。“每个新版本都比前一版更畅销，”Samsung Electronics America产品策略和营销副总裁Justin Denison称。

公司称，两款产品都采用三星的Exynos芯片。

这两款手机将于8月21日在美国和加拿大上市。四大运营商均有销售：美国电话电报公司(AT&T)，Verizon，T-Mobile和Sprint。

一名专家称，不知道新款手机对三星在竞争激烈的智能手机市场上的努力能起到多大帮助。

Lab Reviews主编Jonathan Roubini称，新款手机特点不够鲜明，“因此很难以从苹果抢到市场份额。”(完)

(编译/审校 杜明霞/王丽鑫/郑茵)

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