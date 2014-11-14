三星期待弧形屏幕手机能够脱颖而出 重振市场地位

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月13日 - 三星电子 计划通过扩大技术先进、难以模仿的弧形屏幕高端手机产量，重振在全球智能手机市场摇摇欲坠的领军地位。
三星寻求让Galaxy Note Edge弧形屏幕手机从普通大屏手机中脱颖而出，但赚钱还是要取决于生产的成本效益和劝说开发者为弧形屏幕定制应用。
三星电子料录得三年来最差的年度获利，因小米和联想 等中国企业推出了功能齐全、价格更低的触屏智能手机。只有苹果 维持住了完全的品牌溢价。
三星电子高级设计师、Note Edge缔造者Kim Nam-su表示，手机大屏化的趋势增加了设计差异化的难度。“平台的变化可以带来很多新的想法……我认为弧形屏幕是克服这些挑战的好办法。”
分析师称，三星电子今年的营运获利可能下降近三分之一。该公司正在推出更多中端机型，与廉价产品竞争。不过技术优势有助于三星电子在高端市场的发挥。
Note Edge并不是首款弧形屏幕手机，但该机的弧形屏幕并不只是噱头，还提供了应用快捷方式，以及呈现定制的通知信息或独立于主屏幕的信息流。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。