三星期待弧形屏幕手机能够脱颖而出 重振市场地位

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔11月13日 - 三星电子 计划通过扩大技术先进、难以模仿的弧形屏幕高端手机产量，重振在全球智能手机市场摇摇欲坠的领军地位。

三星寻求让Galaxy Note Edge弧形屏幕手机从普通大屏手机中脱颖而出，但赚钱还是要取决于生产的成本效益和劝说开发者为弧形屏幕定制应用。

三星电子料录得三年来最差的年度获利，因小米和联想 等中国企业推出了功能齐全、价格更低的触屏智能手机。只有苹果 维持住了完全的品牌溢价。

三星电子高级设计师、Note Edge缔造者Kim Nam-su表示，手机大屏化的趋势增加了设计差异化的难度。“平台的变化可以带来很多新的想法……我认为弧形屏幕是克服这些挑战的好办法。”

分析师称，三星电子今年的营运获利可能下降近三分之一。该公司正在推出更多中端机型，与廉价产品竞争。不过技术优势有助于三星电子在高端市场的发挥。

Note Edge并不是首款弧形屏幕手机，但该机的弧形屏幕并不只是噱头，还提供了应用快捷方式，以及呈现定制的通知信息或独立于主屏幕的信息流。(完)