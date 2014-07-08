焦点：智能手机业务风光不再 三星电子第二季业绩初估不及预期

图为一名男子在试用三星Galaxy 5智能手机。 REUTERS/Kim Hong-ji

路透首尔7月8日 - 三星电子(005930.KS)周二公布季度获利初估意外疲弱，恐录得两年来最差表现。外界对于该公司应对中国同业竞争对手的策略存在疑问。

尽管三星电子称第三季的经营状况预计将会好转，但当前三星面临多重挑战，包括市场成长放缓、较低端产品价格竞争加剧、以及苹果(AAPL.O)即将推出下一代iPhone。

“获利数字传递了一个残酷现实，三星是三星，而不是苹果。它以高价卖出手机的策略将再也无法奏效，因为中国竞争对手也以远远更低的价格提供够好的手机，”IBK证券科技分析师Lee Seung-woo说。

“三星需要检讨它的智能手机策略。”他说。

尽管去年智能手机业务帮助三星创下获利纪录新高，但市场正在走向成熟。国际数据公司(IDC)预计今年全球手机出货量成长率将从去年的39.2%下降到19.3%，平均售价也将走低。

一些分析师称，在成长更快的中低端市场，三星电子可能别无选择只能大幅降价，来追赶华为和联想(0992.HK)等中国竞争对手的脚步。虽然这么做将有助于保住三星电子的市场份额，但也会挤压利润率，从而在短期内拖累公司获利回升的进程。

该公司称其“谨慎预期”随着智能手机新品的推出、市场推广成本降低和记忆体芯片(晶片)业务出现季节性需求反弹，第三季前景将会改善。三星电子旗舰产品Galaxy Note 4料将于9月面市。

三星电子第二季业绩初估，远逊于汤森路透I/B/E/S访问38位分析师的预估中值8.3万亿韩元。

CIMB分析师Lee Do-hoon称，三星应对中低端市场挑战所耗费的时间似乎比较长。他预计该公司第三季获利不会有明显提高，并预期其他分析师将会调降对三星业绩的预估。他是为数不多的准确预见到三星第二季业绩初估表现的分析师之一。

“三星一直在谈论增强中低端产品线，但目前尚未实现，而且未来也将花费更多时间，”他说。

自6月初以来截至周一收盘，该公司股价已下跌超过10%，但在业绩初估发布后则最多上涨2.1%。一些分析师称，第二季业绩可能处于低谷。股价随后回吐多数涨幅。

**利润下降**

三星电子称，4-6月当季营业利润可能较上年同期减少24.5%至7.2万亿韩元(71.2亿美元)，为2011年首季以来最大百分比降幅，并且为2012年第二季录得6.5万亿韩元利润以来的最低水平。

若果真如此，这将是连续第三个季度利润同比下降，也远低于市场预估，因营收遭遇公司2009年采纳新会计准则以来的首次下降。

三星在另一份声明中指出，第二季获利可能受到打压，因全球智能手机市场增幅放缓、中国市场竞争激烈、欧洲库存增加以及韩元强势。第二季期间韩元兑美元KRW=平均升值约9%。

不过多位分析师指出，获利较上年同期下滑的情形可能延续至第三季，各界普遍预期苹果(AAPL.O)届时将推出iPhone 5的后续机种，以迎战三星的旗舰智能手机。上年同其创纪录的10.2万亿韩元获利也可能难以超越。

HMC Investment分析师Greg Roh称，“三星的中高端产品最有竞争力，但市场需求是由低端产品推动的，而低端产品的价格最关键。”

“我认为三星公司移动设备部门的问题到第三季还会存在。”(完)

(编译 洪曦/徐文焰/艾茂林; 审校 蔡美珍/李婷仪/王冠中)

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