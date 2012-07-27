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国际财经 | 2012年 7月 27日 星期五 11:37 BJT

三星第二季智能手机销量约为苹果两倍--报告

路透首尔7月27日电---调查机构StrategyAnalytics发布的报告显示,全球最大智能手机制造商--三星电子(005930.KS)第二季售出5,050万部智能手机,进一步拉大与竞争对手苹果(AAPL.O)之间的领先优势.

报告称,三星占全球智能手机市场34.6%的份额,高於苹果17.8%的市场份额.苹果第二季销售智能手机2,600万部,较上季锐减26%.

诺基亚(Nokia)NOK1V.HE以7.0%的市占率排名第三,售出1,020万部智能手机.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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