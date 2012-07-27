三星第二季智能手机销量约为苹果两倍--报告

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透首尔7月27日电---调查机构StrategyAnalytics发布的报告显示,全球最大智能手机制造商--三星电子(005930.KS)第二季售出5,050万部智能手机,进一步拉大与竞争对手苹果(AAPL.O)之间的领先优势.
报告称,三星占全球智能手机市场34.6%的份额,高於苹果17.8%的市场份额.苹果第二季销售智能手机2,600万部,较上季锐减26%.
诺基亚(Nokia)NOK1V.HE以7.0%的市占率排名第三,售出1,020万部智能手机.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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