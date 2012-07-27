三星第二季智能手机销量约为苹果两倍--报告

专访：巴西副财长称市场反弹 但政府无发行国际债券计划

路透巴西利亚2月17日 - 巴西财政部副部长Jose Franco de Morais对路透表示，尽管今年市场行情改善已促使新兴市场上主权债发行如雨后春笋般涌现，但巴西政府目前并不打算发行国际债券。