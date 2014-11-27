三星的麻烦大了--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月27日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

台湾有不少人乐见三星踢到铁板。一直以来，三星在全球攻城掠地，许多台湾厂商都吃过闷亏，当看到下半年来三星股价的跌势，很多人都掩不住内心的喜悦。

三星惯用价格破坏作为竞争手段，几乎已经成为业界共识。每当ＤＲＡＭ供给过剩或需求不足，价格跌破台厂的制造成本时，三星便在市场倒货，让台厂亏损加剧，被迫出局；到现在，严格来讲，台湾只剩下一家ＤＲＡＭ厂了。在面板领域，三星也祭出相同的步数，但并没有得逞。

这其中不公平之处在于，三星与南韩政府的紧密关系，确保银行的金援。再者，韩国央行似乎不放过任何可以让韩元贬值的机会；快速贬值的韩元，也有政府在背后相挺的影子。

便宜的韩元让三星更具竞争优势，这是拿一般韩国公民恶化的生活水准换来的，但韩国人似乎愿意，或根本没意识到自己所付出的代价。韩国进口物价昂贵，以致在国内贩售的商品，多数都是在韩国制造。

三星在主要零组件、记忆体和面板等产业，运用不对等竞争取得掌控权，转进智慧型手机也成为主导厂商。

这样子的垂直整合，比宏达电具有更优越的条件；宏达电必须向头号对手三星采购关键零组件，但是三星却可以在自己发表新产品后，才释出关键零组件。而在打败多数台日记忆体厂后，三星便提高价格，令智慧型手机的竞争对手措手不及；而这也解释了，为何最近ＤＲＡＭ和面板报价一路攀高的原因。

然而风水轮流转，三星当前最头痛的，是其独立库存管理单位（ＳＫＵ）政策。为了抢更多的市占率，三星针对不同市场推出不同产品和模型，并给予不同的SKU数字。问题在于，这么多的SKU混淆了消费者，也造成库存管理的挑战。要预估每个机型在各个市场的需求量，难度愈来愈高；随着库存攀高，在产品过时前必须打折出清库存，也会失去对经销商的定价能力，快速压缩毛利。

三星的挑战是，高阶机种有苹果、低阶有小米的两头夹击。此外，苹果在销售应用程式（App）、音乐和其他内容拥有额外的获利能力；小米在中国市场也掌控了大部分的利益（谷歌已撤出中国）；三星却在「软实力」上使不上力。

三星如果要维持零组件的主导优势，就必须有庞大的资本支出，但现下却力有未逮。这个巨大的组织过去曾经面临多次危机，这回也有机会脱困而出；不过，在商场上，三星傲慢的危险特质，总有一天会伤到自己。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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