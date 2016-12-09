三星电子向特斯拉汽车供应芯片--Electronic Times

路透首尔12月9日 - 韩国Electronic Times周五引述不具名消息人士的报导称，三星电子(005930.KS)将供应半导体给美国电动车制造商特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)。

报导称，三星将代工生产特斯拉汽车的自驾功能芯片，但没有提及订单金额。

三星一直试图建立汽车相关的半导体与显示器等元件销售，以发展新的增长动能。三星在11月时曾表示，其将以80亿美元收购哈曼国际工业 (HAR.N)，以期能在汽车市场快速成长。

三星并未立即对该报导置评；同时也无法立即联系特斯拉置评。(完)