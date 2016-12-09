三星电子向特斯拉汽车供应芯片--Electronic Times

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月9日 - 韩国Electronic Times周五引述不具名消息人士的报导称，三星电子(005930.KS)将供应半导体给美国电动车制造商特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)。
报导称，三星将代工生产特斯拉汽车的自驾功能芯片，但没有提及订单金额。
三星一直试图建立汽车相关的半导体与显示器等元件销售，以发展新的增长动能。三星在11月时曾表示，其将以80亿美元收购哈曼国际工业 (HAR.N)，以期能在汽车市场快速成长。
三星并未立即对该报导置评；同时也无法立即联系特斯拉置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。