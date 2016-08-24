（更正）焦点：三星和腾讯股价均创纪录高位 争当亚洲最具价值的企业

（因译文有误，小标下面第一段改为“三星电子与腾讯市值共增加约300亿美元”，非“分别增加约300亿美元”。）

路透新加坡8月24日 - 腾讯控股(0700.HK)和三星电子(005930.KS)在争当亚洲最具价值的企业，市场预期两家公司获利料强劲增长，将其股价均推至纪录高位。

今年以来，两公司股价均上涨三分之一，跻身全球表现最佳的大型科技股，彰显在竞争对手苹果(AAPL.O)和阿里巴巴(BABA.N)举步维艰之际，这些策略灵活的亚洲企业却蒸蒸日上。

“尽管全球成长疲软，但这些企业仍然实现获利增长，”基金管理公司亨德森全球投资的除日本外亚洲股票业务主管Andrew Gillan称。该公司对亚洲科技类股的评级为增持(加码)。

“近期季度财报多数表明，中国互联网行业的运营基本面出人意料之好。”

尽管许多投资人仍看好三星与腾讯，但也有些人指出，这两家公司很容易因为动能减弱迹象而面临市场信心大起大落的影响。三星与腾讯今年以来的波动性，都高于整体亚洲科技类股及亚洲股市。

三星电子周三表示，最新旗舰手机盖乐世Note 7需求强于预期，导致全球供应吃紧，但如果产量短缺问题没有解决，零部件需求没有出现回升，则下半年获利仍可能受到打击。

评等机构穆迪也警告，由于消费电子事业的季节性因素及竞争压力，三星下半年利润率可能下滑。

而对于腾讯来说，野村证券认为，推升股价的市场预期心理，本身就是一个风险。野村警告，个人电脑游戏营收放缓速度大于预期、积极支出、以及竞争对手的新产品或业务模式，都可能对腾讯获利造成压力。

**数字**

自上周四以来，三星电子与腾讯市值共增加约300亿美元，飙升至纪录新高。腾讯市值2,490亿美元，仅比亚洲市值最高企业中国移动(0941.HK)的2,590亿美元低4%。三星电子目前市值为2,390亿美元。

汤森路透数据显示，腾讯是当前全球以市值计的第12大企业，三星排名第17。根据普华永道/罗兵咸永道/资诚3月31日公布的排名，腾讯与三星两家公司分别排名第26与33名。

三星股价表现远优于苹果，过去一年三星股价飙升50%，苹果仅涨3%，受中国销售疲弱影响。

根据汤森路透数据，三星与苹果市盈率(本益比)分别为12.4与12.7，这是两家公司自2011年底以来最小差距，尽管三星市值仍不及苹果5,860亿美元市值的一半。

而在这波股价成长扶摇直上之前，三星智能(智慧型)手机业务历经了多年挣扎，令追求高收益的投资者失去耐心。

该公司今年通过重组产品线令移动业务恢复获利，并正在设法维持获利的势头。股票回购及提高派息也推高了股价。

腾讯股价比三星要贵得多。腾讯的聊天应用--微信的第二季度每月活跃用户数激增34%，该股市盈率为46.8倍，接近Facebook(FB.O)的59倍。

中国经济增速降至25年来最慢，中国电商巨头阿里巴巴也因为一些有问题的收购交易而让前景变得扑朔迷离，但腾讯依然红火，部分归因于该公司侧重于迅猛增长的手游领域。

腾讯表现超过百度(BIDU.O)等同业，第二季度获利增幅高达47%，超过预期。之前腾讯致力于业务的多元化，进军音乐、视频和广告等多个领域。

汇丰预计腾讯获利将进一步增长，广告、增值内容、云服务以及金融等业务将带来新的收入流。

三星和苹果市盈率图表：(tmsnrt.rs/2byYXUo)

(完)