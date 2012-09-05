三星两台OLED电视赴柏林参展途中不翼而飞

1月10日在拉斯维加斯国际消费电子展拍到的三星55吋超薄OLED电视的资料图片。 REUTERS/Steve Marcus

路透首尔/柏林9月4日电---三星电子(005930.KS)周二称，该公司两台高级OLED（有机发光二极管）电视机在被送往德国柏林参加国际消费电子展（IFA）的途中不翼而飞。

三星一名发言人称，这两台电视机在8月21-28日期间丢失，但也表示，这不影响三星OLED电视机参加柏林展会，因为该公司展览室还有很多此类电视机。

德国警方一名发言人称，三星已正式报案，但他们不清楚这两台电视机在何处丢失，以及是否还在德国。

对於该公司是否认为此次事件可能涉及行业间谍活动，以及该技术的泄露是否会对其财务带来影响，三星拒绝置评。

据媒体报导，该事件可能是为窃取三星先进技术的盗贼所为，而这一技术的泄露或将让三星损失数十亿美元。

外界广泛认为OLED显示设备是LCD（液晶显示器）的继任产品，因OLED显示屏比其他屏幕更轻、更薄且更坚硬，目前被用於三星的Galaxy Note等智能手机中。

但对於较大的OLED设备如电视机，当前若面向大众市场销售，价格太高。据称三星与LG的55英寸OLED电视机价格约为一万美元，是同样大小LCD电视机的10倍。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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