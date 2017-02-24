焦点：三星电子收紧捐赠规定 有报道称两名集团高管提出辞呈

2016年11月，首尔，三星电子雇员经过该公司旗下的一座办公楼。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子(005930.KS)周五表示，董事会将加强对于捐赠的监督，在此同时有报道称三星集团两名高阶主管提出辞呈，而此刻正是这家财阀苦于应对当家老板陷入贪腐丑闻而遭逮的时候。

三星电子周五表示，任何对第三方达到10亿韩元(882,460美元)或以上的财务援助，董事会都将进行表决，并将公开这类款项。先前只有支付款项超过6,800亿韩元或以上者才须经董事会表决。

该公司在一份声明中称，“此举改善财务援助以及社会责任基金拨款的透明度，同时也强化合规管理。

三星电子是三星集团旗下的旗舰事业，同时也一直是操弄影响力丑闻风暴的核心，这场风暴已经导致韩国国会表决通过弹劾总统朴槿惠。

三星电子副会长李在镕上周被韩国特别检察官办公室逮捕，指控他为了牟取利益而答应以430亿韩元贿赂一家公司、以及收买背后有朴槿惠总统密友崔顺实支持的机构。

虽然三星集团和李在镕均否认曾向朴槿惠行贿或者谋求不当利益，但在外界抨击三星集团利用其财力操弄体系之下，该集团已承诺将改进公司透明度。

李在镕去年12月出席国会听证会时说，三星集团将采取行动，避免在未来发生不当支付。

“显然李在镕当时所承诺的事情如今正在兑现，”企业调研公司CEO Score负责人Park Ju-gun说。

三星集团周五还表示，由于不确定性犹在，所以公司无法提名新的外部新董事让股东在3月24日年会中进行表决。该公司去年11月原本承诺，要提名至少一位具有“跨国最高管理层经验”的新董事，努力改善公司治理。

**管理层剧变？**

韩国联合通讯社周五报道，三星集团副会长崔志成、社长张忠基已经提出辞职，对该集团卷入涉及总统朴槿惠的贪腐丑闻负责。韩国特别检方在丑闻调查中认定这两名高管为嫌犯。

路透联系三星集团时，该集团未就上述报道立即置评。

崔志成可能退出，加大了有关三星集团在领导人李在镕被捕的情况下如何运作的疑问。

三星内部人士及前高管认为，李在镕被捕后，崔志成或将管理集团层面的事务，同时，其他专业管理人士继续管理各个下属公司。崔志成在三星集团排名第二，也是李在镕的导师。

分析师周五称，若崔志成辞职被证实，那就意味着三星管理层将发生变动，而且意味着各个下属公司负责人将获得更多自主权来制定商业决策。

“我猜高管层将发生重大变动，”企业分析公司Chaebul.com主管Chung Sun-sup说道。

三星股价周五收跌2.5%，但今年以来仍上涨6%。(完)