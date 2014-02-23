三星拟推出首款搭载Tizen平台的智能手表

路透首尔2月23日 -韩国三星电子(005930.KS)将在周日推出其首款采用自家Tizen平台的智能手表，以拉开与谷歌(GOOG.O)的距离，并增强自己的软件与服务。

三星计划周日发布两款新型智能手表，这距离上次发布Galaxy Gear智能手表还不到六个月的时间，以证明自己在创新方面并不只是苹果(AAPL.O)的快速跟随者。

此举也突出表明，三星渴望通过新产品来重振其放缓的移动业务。在许多发达市场，高端智能手机的销售趋弱。

计划在周日巴塞罗那年度贸易展上推出的Galaxy Gear 2和Neo 2，三星并没有大幅升级其硬件。

相反，三星在声明中表示，它把摄像头从表带移到了表盘上，并增加了几项增强型软件服务，比如电视遥控、心率监控等健身功能以及独立的音乐播放器功能。

Neo不带摄像头。

这些新产品将在4月开始全球销售。三星周一将发布新款旗舰智能手机。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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