三星电子发布第二款搭载Tizen操作系统的智能手机

路透首尔10月14日 - 科技业巨擘三星电子(005930.KS)周三推出第二款搭载自家Tizen操作系统的智能手机，努力推动自家软件生态体系普及化。

三星电子表示，新款Z3手机将在10月21日于印度上市，定价8,490印度卢比(130.59美元)。虽然这款手机比前代Z1定价5,700印度卢比高出不少，但新款手机硬件有明显提升，包括速度更快的微处理器、解析度更高的屏幕、以及更好的相机等。

这家全球最大智能手机制造商正试图降低对谷歌(GOOGL.O)的倚赖；三星的旗舰盖乐世(Galaxy)智能手机搭载的是谷歌Android操作系统。三星电子今年也推出其他搭载Tizen软件的产品，包括Gear S2的智能手表，及高阶电视机等等。

熟知内情的消息人士于6月向路透表示，三星电子计划今年推出更多搭载Tizen的手机。分析师多表示，三星需要吸引更多智能手机用户来使用该操作系统，才能吸引更多第三方开发商的支持。

在印度等智能手机普及率相对偏低市场，Z3的低价可望吸引买家。研究机构Counterpoint表示，前代Z1是三星第二季在印度最畅销手机，有部分是因为其价格偏低。(完)