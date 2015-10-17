三星电子与汤森路透合作 为企业客户开发产品与服务

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔10月16日 - 韩国三星电子(005930.KS)与汤森路透(TRI.N)周五宣布合作，为企业客户开发产品与服务。前者是全球最大的智能手机生产商，而后者则是全球领先的专业信息服务提供商。
双方表示，在合作的第一阶段，将利用兼容的三星产品，提供由汤森路透为法律和金融领域开发的内容与软件。
双方合作的财务条款没有披露。
根据这份在首尔宣布的协议，两家公司表示将设法发挥双方在移动安全、电子设备和信息技术方面的优势。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。