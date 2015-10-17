三星电子与汤森路透合作 为企业客户开发产品与服务

路透首尔10月16日 - 韩国三星电子(005930.KS)与汤森路透(TRI.N)周五宣布合作，为企业客户开发产品与服务。前者是全球最大的智能手机生产商，而后者则是全球领先的专业信息服务提供商。

双方表示，在合作的第一阶段，将利用兼容的三星产品，提供由汤森路透为法律和金融领域开发的内容与软件。

双方合作的财务条款没有披露。

根据这份在首尔宣布的协议，两家公司表示将设法发挥双方在移动安全、电子设备和信息技术方面的优势。(完)