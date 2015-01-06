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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 6日 星期二 10:37 BJT

三星电子推SUHD量子点电视

韩国三星电子推出SUHD全新超高清量子点电视，寄望电视业务能使公司避免连续第二年获利下滑。由于小米等中国手机新秀的争夺，三星电子2014年全球手机市场份额可能有所下降，这迫使三星电子在其他方面加倍努力，以降低对手机业务的依赖。路透
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