三星电子推SUHD量子点电视 期能扭转2014年获利锐减局面

路透首尔1月6日 - 韩国三星电子(005930.KS)周二公布了高科技电视产品线，寄望其最初的支柱产品能使公司避免连续第二年出现获利下滑。

由于小米等中国手机新秀的争夺，三星电子2014年的全球手机市场份额可能有所下降。手机业务为三星电子贡献大约三分之二的获利，市场份额的下滑迫使三星电子在其他方面加倍努力，以降低对手机业务的依赖。

命名为SUHD的全新超高清量子点电视机，就是公司在这方面做出的努力。重拾电视业务，再加上记忆芯片业务的良好获利，三星电子或有望扭转季度获利大幅下滑的局面。三星电子2014年10-12月季度获利可能下降40%。

“目前市场对大约5万亿韩元(45.1亿美元)的季度营业利润是满意的，”HDC Asset Management基金经理Park Jung-hoon表示，这与路透I/B/E/S调查中44名受访分析师的平均预期一致。

三星7-9月营业利润为4.1万亿韩元，最后一季按上述水平计算，全年利润还是下滑33%至24.8万亿韩元，为2011年以来最低。市场普遍预期三星将在周四公布第四季获利初估。

分析师预期，2015年电视机以及显示器和晶片(芯片)业务，只能部分抵销手机业务下滑的影响。汤森路透I/B/E/S调查结果显示，52位受访分析师预测今年利润料为23.8万亿韩元，将为连续第二年下滑。

“根据目前情况，智能手机的利润今年可能下降，”HMC Investment分析师Greg Roh说。

相关图表

三星电子营业利润： link.reuters.com/deb23w

量子点显示技术： link.reuters.com/mer33w

电视显示技术： link.reuters.com/pur98v

**SUHD电视机**

不过，现在就预测三星的没落可能还为时过早。譬如，分析师认为2015年记忆体需求可能保持强劲，部分因为整个行业对于产能的管理非常小心。

三星同时还力争扩大在电视市场的领先优势，将目光对准带有新技术的高端产品。研究机构DisplaySearch预测，UHD电视机的出货量今年有望增长一倍多，而整体液晶(LCD)电视市场的增长幅度只有7.2%。

“高端产品是我们的强项，”三星高层金玄石在接受路透访问时表示。“UHD电视、曲面和大屏幕电视业务的增长将非常强劲。”

三星SUHD电视运用了量子点与高动态范围技术，改善了明暗色调的呈现方式，因此画面质量超越普通液晶电视，而且成本低于有机发光二极管电视。

但UHD电视仍处于发展初期。三星正与日本同业、好莱坞电影公司和内容发行方展开合作，提高内容制作方和消费者对UHD格式节目的接受程度。而且，新的电视产品也不太可能填补智能手机收入下滑留下的缺口。

对中低端智能手机的改进可望帮助三星电子夺回市场份额。不过销量的增长可能要靠降低利润率来实现，因此该公司更加迫切地需要找到新的发展引擎。“三星可能会向股东详细阐述公司未来一两年的发展方向，并请求股东保持耐心，”HDC的Park表示。(完)

(编译 王颖/郑茵/徐文焰；审校 戴素萍/李春喜/李爽)

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