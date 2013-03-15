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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 15日 星期五 11:24 BJT

三星在美国首发Galaxy S4

三星电子周四在美国首发最新旗舰手机Galaxy S4，这款手机拥有更大屏幕且具备手势控制等人性化功能，意欲在苹果的本土市场与其一较高下。三星称美国所有的电信服务提供商都将销售这款手机，但对具体时间和价格则三缄其口。S4二季度将在全球范围内面市。路透
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