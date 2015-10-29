三星电子第三季获利大增 但第四季前景不容乐观（更新版）

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路透首尔10月29日 - 科技巨头韩国三星电子周四公布，两年来首次录得季度获利同比增长，但警告第四季获利将下降，因受汇率变化及季节性零件销售疲弱影响。

三星电子称，第三季营业利润跳增82%至7.4万亿韩元(64.6亿美元)，10月初的预估为7.3万亿韩元，上年同期则为4.1万亿韩元。营收增长8.9%，至51.7万亿韩元。

三星在声明中称，“预计第四季获利将较前季下降，因预计汇率不会带来正面影响。”

三星指出，韩元兑美元疲弱使得7-9月增收8,000亿韩元。

手机部门获利增至2.4万亿韩元，高于上年同期的1.75万亿，获益于Galaxy Note 5的销售以及新款低端产品，后者一直面临小米等中国生产商的艰苦竞争。

芯片部门以3.66万亿韩元的获利，连续第五个季度为公司获利最大贡献者。

稳健的第三季业绩提振人们对三星利润仍稳步回升的期待，不过投资者对其能否重返2013年的创纪录获利还是心存疑虑。

尽管三星产品线发生较大改变，但研究机构TrendForce称，因在高端手机市场面临苹果竞争，低端市场备受中国同业挤压，前后受敌的三星电子2015年智能手机发货量恐怕将首现萎缩。(完)