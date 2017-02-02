三星电子或将在美国建立一个家电生产基地--消息人士

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透首尔2月2日 - 一位知情人士周四告诉路透，三星电子(005930.KS)或将在美国为其家电业务建立一个生产基地。当前外界对新上台的特朗普政府的保护主义政策越来越担忧。
上述知情人士告诉路透，三星电子尚未确定具体方案，例如投资多少以及新基地落户哪里。由于未获许可公开谈及此事，该知情人士要求匿名。
三星在电子邮件声明中表示，公司将继续评估在美国的新投资需求。
另一位知情人士称，LG电子(066570.KS)正考虑在田纳西州建立一个新的家电基地，另外一家电视工厂正在建设当中。
LG电子曾在1月表示，正在考虑设立一家美国制造厂。该公司发言人对此未进一步置评。(完)
(编译 孙国玉；审校 于春红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”