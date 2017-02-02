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国际财经 | 2017年 2月 2日 星期四 13:06 BJT

三星电子或将在美国建立一个家电生产基地--消息人士

路透首尔2月2日 - 一位知情人士周四告诉路透，三星电子(005930.KS)或将在美国为其家电业务建立一个生产基地。当前外界对新上台的特朗普政府的保护主义政策越来越担忧。

上述知情人士告诉路透，三星电子尚未确定具体方案，例如投资多少以及新基地落户哪里。由于未获许可公开谈及此事，该知情人士要求匿名。

三星在电子邮件声明中表示，公司将继续评估在美国的新投资需求。

另一位知情人士称，LG电子(066570.KS)正考虑在田纳西州建立一个新的家电基地，另外一家电视工厂正在建设当中。

LG电子曾在1月表示，正在考虑设立一家美国制造厂。该公司发言人对此未进一步置评。(完)

(编译 孙国玉；审校 于春红)

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