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国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 08:53 BJT

三星电子拟在美扩张 并从墨西哥迁出部分制造业务--WSJ

路透3月8日 - 华尔街日报周三援引知情人士的话报导称，韩国三星电子(005930.KS)计划扩充在美国的生产设施，同时将一些制造业务从墨西哥转出。

三星一位发言人周三称，公司正在进行初步商谈，考虑在美国新建一个家电制造中心。发言人并补充说，三星从“去年秋初”就开始重新评估制造业务。三星没有评论是否将从墨西哥撤出制造业务。

目前正值美国总统特朗普批评那些面向美国消费者却把生产放在国外的企业。

美国政府威胁要对此征收进口税，特朗普也对一些全球最大公司大力抨击，引发许多企业做出承诺，准备加大对美国投资。

韩国LG电子(066570.KS)上月称将斥资2.5亿美元在美国新建一座家电工厂。

报导援引知悉此事的消息人士称，预计三星的初期资本投资为3亿美元左右。

报导称，美国至少有五个州在与三星洽谈；新建工厂可能创造约500个就业岗位。

路透在2月初曾报导，三星电子或将在美国为其家电业务建设一个生产基地。(完)

(编译 郑茵/王琛；审校　戴素萍)

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