三星电子拟在美扩张 并从墨西哥迁出部分制造业务--WSJ

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透3月8日 - 华尔街日报周三援引知情人士的话报导称，韩国三星电子(005930.KS)计划扩充在美国的生产设施，同时将一些制造业务从墨西哥转出。
三星一位发言人周三称，公司正在进行初步商谈，考虑在美国新建一个家电制造中心。发言人并补充说，三星从“去年秋初”就开始重新评估制造业务。三星没有评论是否将从墨西哥撤出制造业务。
目前正值美国总统特朗普批评那些面向美国消费者却把生产放在国外的企业。
美国政府威胁要对此征收进口税，特朗普也对一些全球最大公司大力抨击，引发许多企业做出承诺，准备加大对美国投资。
韩国LG电子(066570.KS)上月称将斥资2.5亿美元在美国新建一座家电工厂。
报导援引知悉此事的消息人士称，预计三星的初期资本投资为3亿美元左右。
报导称，美国至少有五个州在与三星洽谈；新建工厂可能创造约500个就业岗位。
路透在2月初曾报导，三星电子或将在美国为其家电业务建设一个生产基地。(完)
(编译 郑茵/王琛；审校 戴素萍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”