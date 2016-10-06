三星电子称正审慎评估美国对冲基金Elliot的提议

路透首尔10月6日 - 科技业巨擘韩国三星电子(005930.KS)周四表示，该公司正在审慎考虑美国对冲基金Elliott Management的提议，并称该公司认为应与投资人进行具有建设性且开诚布公的对话。

Elliott Management周四呼吁三星集团进行拆分，并转型为一家控股公司，将旗下运营公司在纳斯达克(Nasdaq)证券交易所上市。Elliot Management同时要求三星电子派发特别股息。

三星电子在一份声明中表示，该公司致力于为所有股东创造“长期永续价值”，目标在于让股东价值最大化。该公司并未就Elliot Management提议的细节置评，也未表明是否正与这家美国对冲基金沟通。(完)