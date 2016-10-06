三星电子称正审慎评估美国对冲基金Elliot的提议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月6日 - 科技业巨擘韩国三星电子(005930.KS)周四表示，该公司正在审慎考虑美国对冲基金Elliott Management的提议，并称该公司认为应与投资人进行具有建设性且开诚布公的对话。
Elliott Management周四呼吁三星集团进行拆分，并转型为一家控股公司，将旗下运营公司在纳斯达克(Nasdaq)证券交易所上市。Elliot Management同时要求三星电子派发特别股息。
三星电子在一份声明中表示，该公司致力于为所有股东创造“长期永续价值”，目标在于让股东价值最大化。该公司并未就Elliot Management提议的细节置评，也未表明是否正与这家美国对冲基金沟通。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。