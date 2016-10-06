焦点：三星表态将认真考虑对冲基金Elliott提议 股价跳涨5%至纪录新高

路透首尔/纽约10月6日 - 科技业巨擘韩国三星电子(005930.KS)周四表示，将会认真考虑美国对冲基金Elliott Management提出的重组和派发特别股息的提议，这一表态推动该公司股价涨至纪录高位。

维权投资者Elliott Management周三发给三星电子一封信，建议将三星分拆为一家控股公司和运营公司，并将运营公司在纳斯达克(Nasdaq)证券交易所上市。

三星发表声明称将认真考虑这些提议，并称该公司“同意与投资人进行建设性的和公开的对话，实现股东价值最大化。”

三星股价早盘一度跳涨5%触及纪录新高，韩国股市.KS11上涨0.6%。

目前三星正在进行领导层更替，而且上月史无前例地召回了至少250万部盖乐世Note7智能手机，使该公司承受压力。

三星愿意考虑Elliott的建议，这帮助其股票摆脱了重新燃起的产品召回担忧。此前美国一个家庭表示，已更换过的三星Note7手机在美国航班上冒烟。

**最新目标**

Elliott持有三星0.62%股权。这家270亿美元的对冲基金亦质疑三星的企业治理情况，并称这个家族企业应该增加三名新的独立董事。

Elliott表示，新拆分出来的控股公司应该考虑与三星物产 (028260.KS)进行全股票式合并。三星物产是三星集团旗下的子公司，在去年的一场股东纷争中成为Elliott的维权目标。Elliott最终未能阻止三星物产与姊妹企业第一毛织(028260.KS)的合并计划。

三星物产拒绝对Elliott的合并建议发表评论。

只持有那么少的股权，而且关系已经闹僵，Elliott在说服其他股东和三星领导层实施其提出的变革方面将面临困难。

可能对Elliott有利的一个因素是，三星电子的股东构成情况比较国际化。

汤森路透数据显示，与多数股东是国内投资者的三星物产不同的是，三星电子的前20大股东中有11位是国际投资者。

据一位了解情况的人士称，Elliott正在寻求与三星高层及董事会沟通，同时也在寻求与该公司合作，以实施其提议的调整。

三星未立即就其是否已经在与Elliott进行沟通置评。

一位主管周四称，三星电子另一投资方--荷兰退休基金汇盈资产管理公司对Elliott的提议持正面看法。

“他们(Elliott)的提议有助于提高三星电子的公司价值，”荷兰汇盈驻香港、负责企业治理的主管Park Yoo-kyung对路透称。

“Elliott没有提出过分的要求，他们的要求符合常理，”Park称。

关于三星将如何重组业务的揣测持续至少已有一年。分析师给出了不尽相同的选项。

Elliott同意三星近期的股票回购方案，但称后者的“大量和过剩的净现金头寸，是以股东的真正和有型成本为代价”。

Elliott表示，希望三星从其700亿美元的现金中派发30万亿韩元(270亿美元)的特别股息。(完)