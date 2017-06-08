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国际财经 | 2017年 6月 8日 星期四 09:23 BJT

三星电子将斥资3亿美元在美国兴建家电工厂--韩国经济新闻

路透首尔6月8日 - 韩国经济新闻周四引述匿名消息人士报导，韩国科技业巨擘三星电子 (005930.KS)计划投资3亿美元在美国兴建一座家电工厂。

报导表示，工厂位于南卡罗来纳州布莱德武德(Blythewood)，将制造洗衣机与煤气炉等产品。

报导称，三星电子本月稍晚将签署正式协议，计划2019年完成厂房兴建。

三星电子一名发言人未表示意见。

三星电子今年稍早表示，正针对在美国兴建一座家电工厂进行磋商，当时美国总统特朗普的保护主义政策令外界感到忧心。

竞争对手LG电子(LG Electronics) (066570.KS)在3月宣布计划斥资2.5亿美元，于田纳西州打造一座新的家电制造厂。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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