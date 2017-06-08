三星电子将斥资3亿美元在美国兴建家电工厂--韩国经济新闻

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月8日 - 韩国经济新闻周四引述匿名消息人士报导，韩国科技业巨擘三星电子 (005930.KS)计划投资3亿美元在美国兴建一座家电工厂。
报导表示，工厂位于南卡罗来纳州布莱德武德(Blythewood)，将制造洗衣机与煤气炉等产品。
报导称，三星电子本月稍晚将签署正式协议，计划2019年完成厂房兴建。
三星电子一名发言人未表示意见。
三星电子今年稍早表示，正针对在美国兴建一座家电工厂进行磋商，当时美国总统特朗普的保护主义政策令外界感到忧心。
竞争对手LG电子(LG Electronics) (066570.KS)在3月宣布计划斥资2.5亿美元，于田纳西州打造一座新的家电制造厂。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。