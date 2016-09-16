三星电子在美国召回100万部Note7手机进行退换货处理

路透9月15日 - 全球最大智能手机厂商--韩国三星电子(005930.KS)正式召回100万部在美国市场售出的盖乐世(Galaxy) Note7智能手机，进行退换货处理。这款旗舰产品因存在起火隐患，已经重创了三星的形象。

三星电子在配合美国消费者产品安全委员会(CPSC)宣布召回时称，该公司在美国收到92宗电池过热的报告，包括26宗起火和55宗财产损失的报告。

此次召回行动令三星遭受惨重的打击，三星原本指望Note7帮助提升销量，与苹果(AAPL.O)等竞争对手推出的新产品一争高下。此次召回行动的规模在三星历史上是前所未有的。

三星周四称，客户可在不晚于9月21日在美国多数零售网点拿到新的Note7替换手机。

本月稍早，三星电子称将召回所有配有容易失火电池的智能手机，并在10个市场停止销售，这对该公司的手机业务复兴大业造成重创。

分析师表示，尽管智能手机召回并非从未发生过，包括苹果(AAPL.O)也曾经发出召回令，但Note7问题严重性重重地伤害了三星声誉。

CPSC周四表示，消费者手上的盖乐世Note7应该立即关机，并停止使用。

美国联邦航空管理局(FAA)也已经要求搭机乘客在飞行途中关闭Note7，同时不得充电。

三星表示，全球需召回的Note7数量约250万台。部分分析师称，这次召回可能导致今年三星营收减损近50亿美元。(完)