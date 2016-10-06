三星电子将收购人工智能平台开发商Viv Labs

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月6日 - 韩国科技业巨擘三星电子(005930.KS)周四表示，将收购美国人工智能平台开发商Viv Labs，这家公司的经营者为苹果(AAPL.O)语音助手Siri的共同创造者。
三星在一份声明稿中指出，打算将Viv Labs旗下人工智能平台Viv整合至盖乐世智能手机中，并将语音辅助服务拓展至家电及可穿戴高科技设备。
财务细节并未披露。
科技企业在改善人工智慧功能方面竞争激烈，希望此功能能够让消费者与其设备的互动更为自然，特别是通过语音沟通。
Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌被普遍视为是人工智能领域的领头羊，但包括亚马逊(AMZN.O)、苹果及微软等业者也已经分别推出自己的解决方案，包括语音驱动的数字助理。
三星同时希望藉由人工智能的引进，让自家手机到电冰箱等产品做出市场区隔。
收购Viv有助于三星提升竞争力，尤其此时正值谷歌推出新款Pixel智能手机，对三星与其他大量仰赖Android作业平台的智能手机制造商构成威胁。谷歌的这款新手机配备了自家的声控数码助理。
“Viv带来了非常特殊的技术，能让我们拥有一个开放系统，让所有第三方服务与内容提供者，能够将他们的服务加入我们装置的介面，”三星电子副总裁Rhee In-jong接受路透专访表示。
他也表示，三星电子装置的操作方式需要“真正的革命化”，朝声控的方向前进，而非单纯的触控。“我们光靠自家技术无法创新，”Rhee表示。
收购之后，Viv执行长暨共同创办人Dag Kittlaus与该公司其他高管将持续独立管理业务。
Rhee对路透表示，三星将继续寻求收购，强化人工智能与其他软件能力，不过他并未点名任何收购标的。(完)
(编译 张明钧/陈宗琦；审校 徐文焰/戴素萍)
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