三星电子将收购人工智能平台开发商Viv Labs

路透首尔10月6日 - 韩国科技业巨擘三星电子(005930.KS)周四表示，将收购美国人工智能平台开发商Viv Labs，这家公司的经营者为苹果(AAPL.O)语音助手Siri的共同创造者。

三星在一份声明稿中指出，打算将Viv Labs旗下人工智能平台Viv整合至盖乐世智能手机中，并将语音辅助服务拓展至家电及可穿戴高科技设备。

财务细节并未披露。

科技企业在改善人工智慧功能方面竞争激烈，希望此功能能够让消费者与其设备的互动更为自然，特别是通过语音沟通。

Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌被普遍视为是人工智能领域的领头羊，但包括亚马逊(AMZN.O)、苹果及微软等业者也已经分别推出自己的解决方案，包括语音驱动的数字助理。

三星同时希望藉由人工智能的引进，让自家手机到电冰箱等产品做出市场区隔。

收购Viv有助于三星提升竞争力，尤其此时正值谷歌推出新款Pixel智能手机，对三星与其他大量仰赖Android作业平台的智能手机制造商构成威胁。谷歌的这款新手机配备了自家的声控数码助理。

“Viv带来了非常特殊的技术，能让我们拥有一个开放系统，让所有第三方服务与内容提供者，能够将他们的服务加入我们装置的介面，”三星电子副总裁Rhee In-jong接受路透专访表示。

他也表示，三星电子装置的操作方式需要“真正的革命化”，朝声控的方向前进，而非单纯的触控。“我们光靠自家技术无法创新，”Rhee表示。

收购之后，Viv执行长暨共同创办人Dag Kittlaus与该公司其他高管将持续独立管理业务。

Rhee对路透表示，三星将继续寻求收购，强化人工智能与其他软件能力，不过他并未点名任何收购标的。(完)