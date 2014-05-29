三星电子发布健康追踪型腕带产品

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山5月28日 - 韩国三星电子(005930.KS)进一步进军可穿戴科技设备市场，在周三发布了一款腕带产品，称该产品可以显示一系列实时健康和健身信息。
该公司在旧金山的媒体活动上宣布，这款新发布的“调查式”设备--Simband可以用于连续测量体温、血氧水平、运动和其他指标。
三星数字化健康部门副总裁Ram Fish表示，这款“智能”腕带样机不准备用于销售，而将作为第三方开发者的“基础”，开发结合“光学、声学和电子传感器”设备。
“我们希望引入外部创意，”三星设备解决方案部门的总裁兼首席战略官Young Sohn表示。
在三星披露Simband的同时，据称苹果(AAPL.O)也在开发自己的腕式设备，以便在可穿戴设备领域展开竞争。
三星高管表示，Simband拥有蓄电池，可以在佩戴者安静时充电，此外还配有蓝牙和Wi-Fi上网功能。(完)
(编译 朱晓军；审校 郑茵)
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