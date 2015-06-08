三星新推出的智能手表将有移动支付功能--报载

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔6月8日 - 韩国媒体Electronic Times周一引述未具名人士报道称，三星电子(005930.KS)计划在今年下半年经推出的智能手表上提供移动支付功能。
报导说，三星将使用近距离通讯技术(NFC)来支持该款智能手表的移动支付功能。苹果(AAPL.O)智能手表中的Apple Pay功能也是使用NFC技术。
三星电子曾经表示，将于7月与“部分合作方”提供支持NFC的Samsung Pay移动支付服务。三星电子未对Electronic Times立即置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。