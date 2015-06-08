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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 8日 星期一 10:07 BJT

三星新推出的智能手表将有移动支付功能--报载

韩国媒体Electronic Times周一引述未具名人士报导称，三星电子计划在今年下半年经推出的智能手表上提供移动支付功能。报导称，三星将使用近距离通讯技术(NFC)来支持该款智能手表的移动支付功能。三星电子未对Electronic Times的报导立即置评。路透

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