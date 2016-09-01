三星推出两款Gear S3智能手表 表盘较大可能主要吸引男性

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透柏林8月31日 - 韩国三星电子(005930.KS)周三推出两款智能手表，据称具备多种数码功能，电池续航时间可长达四天。三星希望新产品能超越苹果(AAPL.O)手表。
三星电子在柏林国际电子消费品及家电展览会(IFA)本周开幕前发布上述新品。IFA是欧洲规模最大的年度消费电子产品与家电展览会。
新款Gear S3 Frontier拥有坚固的户外手表外观，Gear S3 Classic则更为精致。但它们的表盘都较大，可能主要会吸引男性用户。
Gear S3 Frontier拥有自己的无线射频芯片，可以连接高速4G移动网络，因此不需要与佩戴者的智能手机“拴”在一起就能打电话或收发数据；这与苹果手表不同，苹果手表需要把iPhone放在附近以保持二者之间的连接。
苹果目前是智能手表市场上的领头羊，预计将在9月7日推出新款Apple Watch 2系列产品，以及新款手机和电脑。
三星最新的智能手表提供永不关闭的彩色显示器，具有防尘及防水功能，内置扬声器和GPS定位技术。新款手表还支持在提供三星移动支付(Samsung Pay)的国家进行移动支付。
新款Gear S3手表将于年底前上市销售，价格尚未公布。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
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