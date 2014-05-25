三星电子最快可能6月推出“手表电话”--报导

2014年2月24日在巴塞罗那拍到的三星电子公司标志。 REUTERS/Albert Gea

路透5月23日 - 华尔街日报周五报导称，韩国三星电子(005930.KS)正在开发一款智能手表，能够脱离手机进行电话拨打和接听。

该报援引了解计划的消息人士报导，三星正在与几家美国、韩国和欧洲的电信运营商讨论所谓的“手表电话”产品，三星希望在6月或7月发布这款产品。

包括三星自己的Galaxy Gear在内，目前的智能手表产品仍必须与电话相连，才能接受或发送讯息，以及完成其他一些基础功能。

但这款即将推出的手表电话将搭载三星的Tizen操作系统，可以独立拍照和处理电子邮件，并配备一个心脏监护仪。

三星拒绝对此置评。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)

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