三星电子发布可通话智能手表 运行Tizen作业系统

路透首尔8月28日 - 三星电子(005930.KS)周四发布一款智能手表，无须智能手机随伺在侧就能接打电话，三星自称这是有史以来首见。

这家全球最大智能手机制造商努力开发可穿戴设备市场，藉以因应移动设备部门获利放缓；该部门第二季的获利逊于预期。

在可穿戴设备市场上，三星电子并非形单影只，但这类产品并未在消费者中形成风潮。苹果(AAPL.O)料将在今年发布可穿戴设备，而LG电子(066570.KS)周四发布了G Watch R智能手表，搭载塑胶材料制成的有机电激发光显示器(OLED)圆形表面、不锈钢外壳及皮制表带。

三星新款智能手表名为Gear S，与前代不同的是，该款手表搭载2英寸(5公分)曲面显示屏幕，同时还可以利用WiFi无线上网、步行导航、并内建全球卫星定位系统(GPS)。这款设备将运行三星电子最新的Tizen操作系统。

三星电子称，Gear S将自10月开始发售，但未提及售价及发售地点等细节。

LG电子表示，G Watch R将会在第四季于主要市场上市，但亦未提及价格。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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