（更正）三星先声夺人 发布首款Windows Phone 8智能手机

(更正:内文倒数第三段..."一扫公司屈居苹果之後的郁闷"...因译文有误,应更正为"一扫官司败给苹果之後的郁闷".另修正要点中的手机型号为"ATIV")

* 在诺基亚新款Lumia手机发表前一周登场

* ATIV推出前几天,苹果在与三星的诉讼中获胜

路透柏林/首尔8月29日电---三星电子(005930.KS)出人意料地率先发布承载微软(MSFT.O)最新软件平台的智能手机,赶在诺基亚NOK1V.HE推出备受关注的新机型之前.

三星周三在柏林电子展上公布简短声明.市场预期三星或推出更多使用Windows平台的设备,因此前美国一法院判决称,三星使用谷歌(GOOG.O)Android系统的多款手机侵犯了苹果(AAPL.O)专利.

"这款手机看起来不错,似乎要赶在诺基亚之前发表,以先发制人,"投资公司McAdams Wright Ragen分析师Sid Parakh这样评论三星的新手机.

"微软或Windows从来没有最佳合作团队,也没有取得最棒的设计,只因Android表现实在是太出众.随着法律环境的变化,三星有理由转移部分资源,以拓宽或分散自身的曝险."

诺基亚定於9月5日在纽约推出新款Lumia系列智能手机,使用的是Windows Phone 8系统.诺基亚曾经是全球领先的手机制造商,但现正艰难寻求扭亏为盈.

在以其他产品为重点的冗长记者会最後,三星发布了名为ATIV S的新款手机.该款手机可能提升消费者对诺基亚Lumia的期待.ATIV S手机搭载了Windows Phone操作系统,配置了4.8英寸的高端显示屏,采用康宁公司"Gorilla"玻璃,而且还配有800万像素的後置摄像头和190万像素的前置摄像头.微软周三在官方博客上发布了该手机的图片.

微软高管Ben Rudolph在博文中称,该手机是三星采用微软软件"大量新产品"的先声.

分析师称,三星推出Windows手机,可能是要刻意打消外界认为微软偏爱诺基亚的顾虑.诺基亚执行长艾洛普已经把该公司的前途寄托在Windows平台上,他自己也曾是微软的一名高管.

"三星获准率先发布Windows手机,可能是微软想间接告诉其他生产商,诺基亚并没有获得特殊待遇,"Current Analysis的分析师Avi Greengart表示.

但独立手机行业咨询机构J. Gold Associates的顾问Jack Gold则认为,三星表示支持Windows手机已经有一段时间,但诺基亚仍将是微软系统手机的主要推动者.

"三星先发制人,给Nokia的手机设定了标准,"CCS Insight分析师Geoff Blaber表示.

**悄然抢占先机**

三星表示,其ATIV手机将在10-11月期间面市,但没有给出确切的上市日期.

该公司周三在柏林市区还展示了一系列搭载Windows 8软件的平板电脑,以及第二代Galaxy Note "phablet".这是其颇受欢迎的智能手机与平板电脑混合产品,搭载谷歌的Android系统.

"我很有信心地认为,该产品的销售甚至会超过第一代."三星移动事业部主管JK Shin表示.

三星希望新推出的升级版phablet能够一扫官司败给苹果之後的郁闷.新产品机身更为轻薄,稍微放大的5.5英寸屏幕,四核处理器,搭载最新Android系统版本Jellybean,手写功能更加完善.

"设计上不会有太大的创新改动,但第二代Note可能在功能上做了一些改进,以便延续其在该领域的强劲市场表现."NH Investment & Securities分析师Lee Sun-tae说."三星还希望通过此次发布,尝试扭转在美国诉讼失利後的低迷氛围.

微软股价周三收高0.02美元报30.65美元.(完)

--编译 梁睿雪/李春喜/郑茵;审校 张明钧

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