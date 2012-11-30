三星称将解决外包生产中的苛待员工问题

路透首尔11月30日电---三星电子(005930.KS)的一位高层管理人员周五表示,公司计划在自己的工厂内进行大部分的制造生产活动,同时重申将改善供应商工作环境的承诺.三星此前承认在中国的工厂有超时劳动和对员工罚款的问题.

位於纽约的"中国劳工观察(China Labor Watch)"此前称,三星在中国的一家供应商存在员工超时工作的现象,雇员有时一天要工作16个小时,每个月只有一天的休息时间.该报告引发三星在9月对其中国供应商展开调查.

三星有超过40%的产品是在中国进行生产,其中包括畅销的Galaxy S系列智能手机,家用电子设备和芯片等.但三星的大部分产品仍在其自己的工厂内生产,外包部分在总生产中所占比例不到10%.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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