焦点：韩国三星电子预估第一季获利创逾三年新高 芯片需求火爆

焦点：中国货币市场利率适当抬升无碍资金“入实”
路透上海5月24日 - 中国金融去杠杆旨在引导资金“脱虚入实”，而货币市场利率上升带动实体融资成本抬升已是事实，至于会在多大程度上波及实体经济，业界则有不同声音。
路透首尔4月7日 - 韩国科技业巨擘三星电子(005930.KS)周五预测公司第一季将录得逾三年来最高季度获利，超过分析师预估，因存储器芯片(记忆体芯片)景气进入超旺循环。
这家苹果(AAPL.O)的竞争对手已经迅速走出去年盖乐世Note 7手机自燃造成重大损失的阴影，尽管副会长李在熔涉入政治丑闻；李在熔周五现身于首尔法院，面临贿赂已遭罢免的韩国前总统朴槿惠等指控。
三星电子称，第一季营业利润料为9.9万亿韩元(88亿美元)，汤森路透对18名分析师调查的平均预估为9.4万亿韩元。第一季营收料较上年同期增长0.4%至50万亿韩元，略高于分析师预估。
Heungkuk Securities分析师Lee Min-hee表示，“半导体事业可能是带动获利的主力，”他并称中低阶智能手机销售也协助手机事业维持获利。
三星电子股价3月底时曾触及213.4万韩元的纪录高点，因预期2017年度获利将改写新高。
投资人及分析师预期，随着盖乐世S8手机于4月21日上市，三星4-6月当季获利将创新高；该款手机是Note 7黯然退场之后三星推出的首款高端手机。
一些分析师已经预测第一年的销量会创纪录，令人预期这款手机可能弥补去年盖乐世Note7失败造成的影响。
“就算是必须耗资更多，三星电子也将期待重夺去年流失的市场份额以及拉抬销量，”IBK的Kim说。
而这一切已经是进行式，三星集团第三代领导人李在熔因涉及行贿被收押之后，这个韩国最大家族财阀已在进行彻底改造管理层。
**芯片业务火热**
三星详细的获利情况要到4月底才会出炉。分析师预测三星芯片业务获利将达创纪录的5.8万亿韩元，从而带动该公司整体营业利润创下自2013年第三季以来的最佳。
由于投资的生产收益减少，加上芯片制造商谨慎管理产能，记忆体芯片产业的有利形势可能贯穿2017年全年。
智能手机及伺服器等设备的需求日益红火，在最近几季当中也帮助推升了三星及其同业的利润率。
三星股价周五早盘因获利了结压力而下跌1.2%，表现落后于大盘.KS11。
该公司股价在第一季累计上涨14%，为2012年第一季以来最大季度涨幅。(完)
(编译 张明钧/李婷仪 审校 许娜/孙茉莉)
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