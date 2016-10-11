焦点：三星电子二度停售Note7手机 距上次不到两个月

路透首尔10月11日 - 韩国三星电子(005930.KS)周二宣布停止销售盖乐世Note7智能手机，并告知用户在对该产品起火一事进行调查期间，应停止使用这款产品。此事让人进一步预期，三星可能砍掉这款旗舰产品。

这家全球最大的智能手机生产商表示，已要求全球所有运营商停止销售Note7手机，并不再对已售出手机进行更换，与此同时，公司在与监管机构合作以调查问题。

“消费者无论持有的盖乐世Note7手机有没有进行过更换，都应该关机并停止使用，”该公司在声明中说。

三星在不到两个月的时间里第二次决定将Note7手机下架，突显出该公司难以解决手机过热问题。

“这可能已经毁了Note7的品牌名声，搞不好不会再上市了，”Charter Equity Research董事总经理表示。

“等到他们把问题解决，还要重新跑一遍检定与资格审核流程，到时候刚好碰上盖乐世S8的推出。”

**起火原因仍未知**

对于是否考虑永久停止Note7的销售，或者是否已经找到更换新机的起火原因，三星并未立即回应。三星目前提供客户以Note7换取其他产品或退款的选择。

一名熟知内情的消息人士周一对路透表示，三星电子已暂停Note7的生产；三星则表示，已经调整这款手机的出货。

韩国科技标准局周二在声明称，周一下午与三星电子及有关专家会面，“确认了新款(盖乐世Note7)产品存在缺陷的可能性”。

“三星正在从各个方面调查此事，包括电池与其它可能的原因，”该局的一名官员对路透表示。

“由于这些事故的类型不同，目前较难分析事故原因。”

美国消费者产品安全委员会(CPSC)表示，三星决定暂时停止出售和更换Note7，是正确的决定。

“我们继续积极调查几个州关于手机过热和起火的报告，消费者应该关掉电源并停止使用所有盖乐世Note7。这是最安全的做法。”

韩国交通部周二发表声明称，不得在客机内使用Note7或者充电，呼应了航空业的疑虑。

美国第一大无线运营商--威瑞森通讯(VZ.N)表示，在进入假期销售季节之际，可能将Note7排除在市场行销重点之外。

“我们有新的iPhone，也即将独家推出谷歌(GOOGL.O)的Pixel手机，也会推出几支很棒的摩托罗拉手机，”威瑞森通讯发言人Kelly Crummey表示。

“我认为大家将会见到我们把市场行销重点放在这些手机上面，因为目前这个时候，这些手机确定是没问题的。”

0200GMT，三星电子股价下挫5%，报1,594,000韩元。韩国综合股价指数.KS11跌0.65%。

相形之下，苹果(AAPL.O)周一收涨1.74%，报116.05美元，因iPhone制造商苹果料因Note7的不利消息而受益。

三星电子智能手机市场份额图表：tmsnrt.rs/2cIVFP8

(完)