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国际财经 | 2017年 2月 6日 星期一 14:22 BJT

韩国三星集团称正在解散未来战略室

路透首尔2月6日 - 韩国三星集团周一在检方对其进行的特别调查结束后称，将解散其负责管理长期集团相关事务的未来战略室。

三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完)

(编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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