三星集团宣布撤销未来战略室

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔2月28日 - 韩国多元化企业三星集团周二宣布，已撤销公司的业务中枢--未来战略室。此前公司领导人李在镕因卷入一桩贪腐丑闻而被捕，这桩丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
三星集团声明称，包括副会长崔志成以及社长张忠基在内的多位集团高管已经辞职，其关联公司将由公司主管和董事会合作进行独立管理。
三星集团的第三代领导人李在镕去年12月曾经承诺解散未来战略室，因外界指责他以及该部门设法行贿韩国总统朴槿惠及其密友崔顺实，以求强化与上层的关系并加强自己对三星这家庞大帝国的控制。
这位48岁的三星领导人于2月17日被捕，连同其他四位三星高管将以行贿和挪用公款的罪名受到起诉。
李在镕被指控曾答应向崔顺实控制的一家公司和数家基金会提供430亿韩元(3,800万美元)资金。他本人则否认自己存在过失。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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