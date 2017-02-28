三星集团宣布撤销未来战略室

路透首尔2月28日 - 韩国多元化企业三星集团周二宣布，已撤销公司的业务中枢--未来战略室。此前公司领导人李在镕因卷入一桩贪腐丑闻而被捕，这桩丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。

三星集团声明称，包括副会长崔志成以及社长张忠基在内的多位集团高管已经辞职，其关联公司将由公司主管和董事会合作进行独立管理。

三星集团的第三代领导人李在镕去年12月曾经承诺解散未来战略室，因外界指责他以及该部门设法行贿韩国总统朴槿惠及其密友崔顺实，以求强化与上层的关系并加强自己对三星这家庞大帝国的控制。

这位48岁的三星领导人于2月17日被捕，连同其他四位三星高管将以行贿和挪用公款的罪名受到起诉。

李在镕被指控曾答应向崔顺实控制的一家公司和数家基金会提供430亿韩元(3,800万美元)资金。他本人则否认自己存在过失。(完)