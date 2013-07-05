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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 12:51 BJT

韩国热股：三星电子股价跌幅扩大至4%，因第二季业绩初估不及预期

路透首尔7月5日 - 韩国三星电子 股价跌幅扩大至4%，此前该公司公布的第二季业绩初估值逊于市场预期，对其智能手机业务增长的疑虑重燃。(完)
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