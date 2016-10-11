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国际财经 | 2016年 10月 11日 星期二 17:44 BJT

三星电子称盖乐世Note7停产

路透首尔10月11日 - 三星电子周二表示，出于对消费者安全考虑，公司已对盖乐世Note7手机停产。

知情消息人士对路透表示，三星可能会永久停止销售该旗舰机型。

三星未立即就该事件置评。(完)

(编译 李爽 审校 李春喜)

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