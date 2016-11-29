焦点：三星电子考虑转型为控股公司 并提高派息

(新增来自三星和投资者的评论及背景)

路透首尔11月29日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)周二表示，公司将考虑是否转型为控股公司架构，长期以来外界一直预期公司将采取这一举措，作为李氏家族继承人下一步的接班行动。

这家全球顶尖智能手机、存储晶片和电视机制造商表示，公司对于是否推进架构改革是“绝对中立”的，这次可以说是对韩国最大综合性企业拳头部门的一次史无前例的改革。

三星电子表示，已聘请顾问帮助制定相关计划。分析师和投资者一直认为这是合理举措，有助于李氏家族实现对其庞大商业帝国的稳固掌控。

“评估并不意味着管理层或董事会有某种意向，”该公司在声明中称，并表示评估过程至少需要六个月。

维权投资者--对冲基金Elliott Management曾在10月提议三星电子拆分为一家控股公司和一家运营公司，以提高股东回报。

投资者曾表示，由于三星电子所有权结构复杂、公司治理不佳以及现金管理低效，该公司股价远远低于全球同业。

三星电子周二并未直接提及Elliott Management的提议，但之前曾表示会仔细考虑，并在11月底答复。

投资者与分析师长期以来认为，这种拆分将使得创始家族李氏的继承人加强对三星集团的掌控。

三星电子管理层并未对可能的交易结构置评，但投资者认为李氏家族和三星集团下属公司将以运营公司的股份换取控股公司的股份，从而加强其掌控权。

投资者称，这样三星电子会将更多资本返还股东。此举将提振三星集团各公司及李氏家族继承人的收益。如果74岁的三星集团董事长李健熙去世，李氏家族继承人将缴纳数十亿美元的遗产税。李健熙自2014年5月心脏病发以来一直住院治疗。

“我认为三星的公告基本都不令人意外，或者说都在投资者意料之中，”HDC Asset Management基金经理Park Jung-hoon称。

“我觉得这些声明符合市场预期，其中很多都已经被市场所消化，所以今天三星股票没有下跌是件好事。”

另一个对投资者示好的是，三星还表示，将在2016和2017年把50%的自由现金流返还给投资者，2016年将支付每股28,500韩元(24.36美元)的总股息，比2015年提高36%。

三星计划利用2016年自由现金流中的剩余额外资本，在2017年1月回购并注销更多股票。

该公司还表示，需要将净现金规模维持在65万亿(兆)至70万亿韩元，这表明其不太可能支付Elliott寻求的30万亿韩元特别股息。(完)