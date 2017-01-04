三星电子与LG显示器就电视LCD面板供应展开磋商--韩联社

路透首尔1月4日 - 韩联社周三报道称，三星电子(005930.KS)正在与LG显示器(034220.KS)就电视机液晶显示器(LCD)面板供应展开磋商。

“尚未确定具体事项，但两家公司正在仔细认真地审议此事，”韩联社援引三星电视业务主管Kim Hyun-suk于拉斯维加斯消费电子展(CES)间隙的讲话称。

日本经济新闻在2016年12月曾报道，台湾鸿海精密(2317.TW)与日本夏普(6753.T)的一间合资公司将在2017年的某个时候，停止向三星供应LCD面板，因鸿海精密寻求协助提振夏普的电视业务。

LG显示器是全球最大的LCD面板制造商，由于其最大股东及姐妹公司LG电子(066570.KS)与三星在电视市场为竞争对手，该公司与三星的电视业务没有供应关系协议。

无法立即联系上三星对该报道置评。

LG显示器的一位发言人称，公司对客户相关事宜不予置评。(完)