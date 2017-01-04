三星电子与LG显示器就电视LCD面板供应展开磋商--韩联社

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透首尔1月4日 - 韩联社周三报道称，三星电子(005930.KS)正在与LG显示器(034220.KS)就电视机液晶显示器(LCD)面板供应展开磋商。
“尚未确定具体事项，但两家公司正在仔细认真地审议此事，”韩联社援引三星电视业务主管Kim Hyun-suk于拉斯维加斯消费电子展(CES)间隙的讲话称。
日本经济新闻在2016年12月曾报道，台湾鸿海精密(2317.TW)与日本夏普(6753.T)的一间合资公司将在2017年的某个时候，停止向三星供应LCD面板，因鸿海精密寻求协助提振夏普的电视业务。
LG显示器是全球最大的LCD面板制造商，由于其最大股东及姐妹公司LG电子(066570.KS)与三星在电视市场为竞争对手，该公司与三星的电视业务没有供应关系协议。
无法立即联系上三星对该报道置评。
LG显示器的一位发言人称，公司对客户相关事宜不予置评。(完)
(编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”