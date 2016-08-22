三星电子计划销售翻修后的二手智能手机--消息人士

路透首尔/新加坡8月22日 - 直接熟知内情人士向路透表示，三星电子(005930.KS)计划最快在明年销售翻修后的二手高阶智能手机。

这家韩国高科技公司正想办法维系获利动能，此前该公司重整了旗下手机产品线，带动移动设备获利增加。随着全球智能手机进入销售高原期，三星希望能够发挥最大的成本效益，并将营业利润率维持在10%以上。

这家全球最大智能手机制造商将在韩国及美国等市场，回收那些选择一年升级方案用户的高阶手机，然后加以翻修。

消息人士指出，三星将会以较低的价格销售这些手机；由于本方案尚未公开，该名人士拒绝具名。

消息人士拒绝透漏翻修后手机的折价幅度、哪些市场会销售翻修后手机、以及三星可能销售的翻修手机数量。

一名三星发言人表示，公司不对臆测置评。

目前尚不清楚翻修后手机的组件更改程度，但通常翻修后的手机都会换上新的外壳或电池。

据法国巴黎银行，在推出大约一年后，苹果(AAPL.O)的iPhone手机在美国市场的转卖价格约为原价的69%，而三星旗舰手机盖乐世(Galaxy)约为51%。

翻新机可能帮助三星等厂商扩大在印度等新兴市场的影响力。在这些市场，800美元左右的高阶手机超出了多数消费者的购买力。

苹果在美国等一些市场销售翻新的iPhone，但没有披露销售数据。目前苹果试图在印度出售此类iPhone。

出售二手手机，可能帮助三星对抗成本较低的中国对手，并能腾出一些资本投资于其它地方或者增加营销支出。

“部分消费者可能宁可购买翻新的二手高档手机，而不是购买新的廉价品牌，这样可能会影响那些低成本手机厂商的新品销售，”德勤在一份报告中表示。

提供翻新机的一个风险是，可能打击三星其它中阶手机的销售。(完)