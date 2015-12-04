焦点：三星继承人对业务整改谨小慎微 考验投资者耐心

路透首尔12月4日 - 三星集团继承人李在镕实际掌舵该集团已有差不多19个月，如今形势所迫，他需要尽快拿出让旗舰部门三星电子重振雄风的计划，因其智能手机销售很可能首现年度下降。

李在镕迄今还未说服一些投资者，让他们相信自己有能力改变三星集团旗下移动部门的处境。2015会计年度期间，三星电子或连续第二年出现获利下降。

本周李在镕对三星电子管理层做出调整，委任申宗均担任三星整体移动业务主管，由Dongjin Koh担任移动通信业务总裁，批评人士称这一变动力度不够且缺乏新意。

“关于三星集团如何找到新的成长动能，我们还没有看到一个清晰的蓝图规划，他们需要快点展示给我们看，”Alpha Asset Management基金经理C.J. Heo表示。

研究机构TrendForce预计，由于来自苹果、华为和小米等同业的竞争日趋激烈，全球最大的智能手机厂商三星的出货量2015年将首次出现下降，2016年还会继续减少。

“目前，除了生物制药业务以外，三星集团并没有太多有望成为未来成长动力源的业务，”KTB Asset Management基金经理Lee Jin-woo表示。

李健熙去年5月因心脏病住院后，47岁的李在镕一直领导公司，公司完成管理层过渡和重组，也让很多投资者对他的管理能力基本满意。

Koh的任命是他迄今为止对管理层做出的最大调整，尽管很多投资者称准备给李在镕更多时间，让他进行意义更深远、而且是在所难免的调整，但分析师认为他错过了彻底摆脱以往格局、引入新鲜血液重振三星业务的机会。

“三星电子眼下最重要的任务是重振移动部门，但公司可能采取了错误行动，”企业分析公司CEO Score主管Park Ju-gun指出，Koh的工程学背景并不能帮助三星开辟新的发展道路，摆脱目前以硬件为中心的策略。

“看来李在镕倾向于稳定，换句话说意味着他尚未想出解决方案。”

诚然，一些投资者认为三星电子所面临的挑战反映出整个科技行业2016年的黯淡前景，彻底性改变可能弊大于利。

“在市场环境不确定的情况下，管理层的重大调整可能引发更大的混乱，”KTB的Lee称。

**力度太小，行动太晚？**

在李在镕的带领下，三星集团已退出化工和国防等非核心业务。投资者认为这些撤离行动迅速且明智。

不过，重振智能手机业务料是该集团的首要任务，因为医药和电动车零件等其它业务的增长潜力还需要数年才能显现出来。

由于误判了曲屏版Galaxy S6手机的需求状况，三星电子1-9月手机业务获利较上年同期下滑37%，尽管其改进了高端手机的设计并降价。

投资者和分析师表示，三星必须尽快克服对硬件设计的依赖，开发出有吸引力的软件和服务，这样才能在与华为和小米等对手的竞争中脱颖而出。

虽然新移动支付服务业务有所增长，但投资者和分析师称，三星电子必须建立一套像样的软件生态系统来确保公司的未来，若有必要通过并购交易来实现也未尝不可。

“三星需要的其实是第二套新管理方案(New Management Plan)，”韩国科学技术院(Korea Advanced Institute of Science andTechnology)商业教授Chang Sea-jin称。他指的是相对于李健熙1993年提出的方案而言，外界普遍认为是当年的那套方案使三星成为了全球巨头。

“李在镕能做和能贡献的事情有很多；当管理层获得他的支持时，推动软件业务发展...的努力将会更快地铺展开来。”

三星移动市场份额图表：link.reuters.com/kat55w

三星电子各部门获利情况图表：link.reuters.com/duz83w

(完)