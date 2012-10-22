Samuelsson出任沃尔沃新执行长 面临落实在华销售重任

路透斯德哥尔摩10月19日电---汽车制造商沃尔沃已替换执行长(CEO),新任老板将面临扭转销售疲软局面,加速进入中国市场的重任.

MAN SE (MANG.DE)前老板、瑞典人Hakan Samuelsson替代Stefan Jacoby出任CEO.後者上个月患轻微中风,消息人士称其与董事会实际领导不合.

浙江吉利控股集团GEEL.UL在2010年以18亿美元的价格从福特(F.N)手中买下沃尔沃,计划在2020年之前斥资约110亿美元,使年销量翻倍,达到80万辆,并将在华销量从去年的4.7万辆提高至20万辆.

这个目标很有雄心.2012年上半年该业务出现净亏损,且面临欧洲市场状况艰难和中国经济放缓的阻力.

"我们必须让中国增长计划回到正轨,"Samuelsson在获得任命後的记者会上称.董事会周四会议确定了这项任命.

不过Jacoby最近在报纸采访中称,公司对2015年在华销售目标不能实现.(完)

--编译 王丽鑫;审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。