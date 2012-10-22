Samuelsson出任沃尔沃新执行长 面临落实在华销售重任

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透斯德哥尔摩10月19日电---汽车制造商沃尔沃已替换执行长(CEO),新任老板将面临扭转销售疲软局面,加速进入中国市场的重任.
MAN SE (MANG.DE)前老板、瑞典人Hakan Samuelsson替代Stefan Jacoby出任CEO.後者上个月患轻微中风,消息人士称其与董事会实际领导不合.
浙江吉利控股集团GEEL.UL在2010年以18亿美元的价格从福特(F.N)手中买下沃尔沃,计划在2020年之前斥资约110亿美元,使年销量翻倍,达到80万辆,并将在华销量从去年的4.7万辆提高至20万辆.
这个目标很有雄心.2012年上半年该业务出现净亏损,且面临欧洲市场状况艰难和中国经济放缓的阻力.
"我们必须让中国增长计划回到正轨,"Samuelsson在获得任命後的记者会上称.董事会周四会议确定了这项任命.
不过Jacoby最近在报纸采访中称,公司对2015年在华销售目标不能实现.(完)
--编译 王丽鑫;审校 丁琦
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。