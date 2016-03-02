旧金山联储总裁称对适当的升息次数看法基本未变

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透加州圣拉蒙3月2日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，他对美国经济前景的看法没有实质性变化，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)适当的升息次数的观点也基本未变。
“我不会去想是应该少(升息)一次，还是该和以前的看法一样，”威廉姆斯在被问及他对今年适合的升息次数的看法时指出。
“今年或明年升息几次其实只是战术，并不表明对经济的看法有根本不同，”他在发表演讲后对记者表示。“我的意思不是说完全相同，但差异非常小。”
威廉姆斯周三演讲的基调比较乐观，与态度更为谨慎的部分联储官员形成对比。他说并不担心全球经济放缓、股市下挫和油价走软会令美国经济复苏脱轨，或拖累经济滑入衰退。
他指出，其实他预期美国国内经济将经受住海外经济疲弱的冲击，服务业增长将抵消制造业的放缓。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。