旧金山联储总裁称对适当的升息次数看法基本未变

路透加州圣拉蒙3月2日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，他对美国经济前景的看法没有实质性变化，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)适当的升息次数的观点也基本未变。

“我不会去想是应该少(升息)一次，还是该和以前的看法一样，”威廉姆斯在被问及他对今年适合的升息次数的看法时指出。

“今年或明年升息几次其实只是战术，并不表明对经济的看法有根本不同，”他在发表演讲后对记者表示。“我的意思不是说完全相同，但差异非常小。”

威廉姆斯周三演讲的基调比较乐观，与态度更为谨慎的部分联储官员形成对比。他说并不担心全球经济放缓、股市下挫和油价走软会令美国经济复苏脱轨，或拖累经济滑入衰退。

他指出，其实他预期美国国内经济将经受住海外经济疲弱的冲击，服务业增长将抵消制造业的放缓。(完)