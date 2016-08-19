旧金山联储总裁称9月升息合理 低利率过久可能代价高昂

路透安哥拉8月18日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四加入越来越多同僚暗示支持未来几个月升息的阵营，称等待过久可能给经济带来高昂代价。

“我觉得原则上每次会议都应考虑...我认为9月会议当然也一样，”威廉姆斯对记者称。“我认为鉴于经济状况，这是合理的。”

威廉姆斯表示他不急于升息，但警告称如果低利率时间太长，经济可能过热，就像宴会上主人没能及时撤走大酒杯。

威廉姆斯今年在美联储没有投票权，但由于他与美联储主席叶伦长久的关系--叶伦曾在旧金山联储担任威廉姆斯的领导，以及他以调查为基础的风格，其观点被认为对决策委员会具有影响。

纽约联邦储备银行总裁杜德利与亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特最近几天也表示，联储应该很快重新启动渐进升息步伐，联储在去年12月进行各界所预期的升息，但之后因金融市场动荡，以及担忧中国与欧洲放缓的影响，从而搁置升息。

在市场押注与部分分析师的评论皆认为美联储不会再升息的背景下，他们的谈话备受瞩目。

鉴于研究表明美国经济已长期放缓，威廉姆斯在周一公布的一项论文中呼吁重新衡量美联储的长期目标。这番言论也引发一些臆测。

但威廉姆斯周四对记者表示，尽管自己呼吁重新思考长期政策，目前的货币政策的制定还是必须以当前的目标为基础，包括充分就业及2%通胀目标等。

他表示，美联储已达到第一项目标，也接近达成第二项目标。

他对记者说，对于美国确切升息时间点不确定性是可以接受的。

“让我稍微担心的是，外界认为不论美联储怎么说，它们一、两年内终究都不会升息的看法，”威廉姆斯表示，“这与我对经济的理解以及我们所展现的策略并不一致。”(完)