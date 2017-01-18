消息人士称三胞集团发起娱乐业并购基金 规模为4.35亿美元

路透香港1月18日 - 两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。

这两名消息人士对路透称，三胞集团正在与包括银行和投资基金在内的数个国内机构投资者进行磋商。三胞集团将会为基金出资20-30%，将在2017年下半年完成。

总部位于南京的三胞集团，由亿万富豪袁亚非于1993年创办，2014年该公司收购了英国百货公司House of Fraser，在国际上声名鹊起。路透编纂的数据显示，该集团过去两年支出约42亿美元，用于国内外的并购。

三胞集团的首个娱乐业并购基金，可使其在不动用自身资产或寻求债务融资的情况下，筹集外部民营资本，支持其并购交易。

三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。

但经历了最近几年的迅猛增长，中国电影市场的增速正在放缓，受打击虚假票房影响，中国2016年总票房收入仅增长3.7%至457亿元人民币，而2015年则增长了49%。

三胞集团已在南京等部分二线城市兴建了大约10个电影院，这些电影院将在2017和2018年开始营业。据消息人士称，该公司计划未来三年在中国收购120-150家电影院。

记者联系了三胞集团，该公司证实募集上述基金的计划，但未提供细节。由于募资计划仍属机密，消息人士没有透露姓名。

三胞集团拥有100多家附属公司，包括在上海上市的南京新百(600682.SS)，后者是中国历史最悠久的百货商店之一。三胞集团的网站显示，其员工人数超过10万人，业务领域包括零售和房地产等，集团总资产超过1,000亿元。

该公司上周同意以8.2亿美元，从加拿大威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.TO)手中收购癌症治疗业务Dendreon。(完)