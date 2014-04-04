三安光电投资100亿元在厦门建LED基地

路透上海4月4日 -中国大型LED（发光二极管）生产企业--三安光电股份有限公司(600703.SS)周五公告称，计划将原本在安徽芜湖兴建的LED基地迁往福建厦门，投资规模扩大逾一倍达100亿元人民币，厦门当地政府将给予最高10亿元的补贴及约30亿元的政府采购合同。

公告显示，三安光电在厦门建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线，总规模200台MOCVD（以2英寸54片为基数折算），首期投资50亿元，启动100台MOCVD设备，项目建设期为一年，全部厂房及相关生产配套设施在两年内建成，其余100台MOCVD待首期设备全部投入后启动，不迟于2018年底到位并投入使用，否则厦门方面有权取消尚未到位MOCVD设备的相应补助。

MOCVD是金属有机物化学气相淀积法（metal organic chemical vapordeposition）的简称，这是目前世界上最先进的电子薄膜材料制备方法。MOCVD设备是LED产业的核心设备，业内通常以该设备的数量来判断LED外延片的生产规模。

厦门火炬开发区为支持三安光电项目公司的发展，将给予一系列优惠政策和措施，其中包含：同意给予项目公司单台设备以2英寸54片补助金额500万元为基数进行折算，随公司项目公司付款进度分期支付；支持项目公司与合作的能源服务公司以竞争性谈判的方式，按照合同能源管理模式，承接厦门市路灯等公共照明的LED改造项目，计划10年改造工程项目约30亿元。

三安光电还表示，将芜湖光电产业化二期项目变更实施地点至厦门火炬开发区。芜湖项目是年初公司定向增发A股的募投项目，项目计划总投资40.76亿元。

三安光电因重要事项未公告，自周二起临时停牌，上一交易日该股收报22.75元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。